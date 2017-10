Barman Joop is de meest gepassioneerde barman van Nederland en mag naar Barcelona voor het WK

HELMOND - De meest gepassioneerde barman van Nederland komt uit Helmond. Joop Smeets van Bobby's Bar wist de titel te veroveren. Eind oktober reist hij naar Barcelona om daar te strijden voor de wereldtitel. "Hoe ik daar ga winnen? Door mezelf te blijven, gewoon m'n ding doen en door daar te stralen."

De wedstrijd is in het leven geroepen door likeurmerk Licor 43. Uit hun onderzoek blijkt dat 75 procent van het cafépubliek vindt dat de barman te weinig passie uitstraalt. Daarom gaan ze wereldwijd op zoek naar ge meest gepassioneerde barman. In Nederland deden 53 barren mee. Joop wist de jury het beste te overtuigen van waar hij zijn passie vindt in zijn werk en hoe hij dit over probeert te brengen op zijn gasten. "Ik denk dat bij mij de passie vooral zin het feit dat ik een verhaal heb bij ieder drankje dat ik bedenk. En dat ik ook een stukje kennis probeer over te brengen op mijn gasten."



Een onderdeel van de wedstrijd was het maken van een cocktail. Hij bedacht de 'Gold Fever 43', een mannelijke cocktail met de vrouwelijke Licor 43. "Ik vind die likeur erg zoet dus ik wilde hem wat toegankelijker maken voor de man", legt Joop uit. "Ik moest iets mannelijks bedenken en toen kwam ik bij de goudzoekers van vroeger. Die dronken altijd rum en zo kwam ik erbij om die twee te mixen. Uiteindelijk heb ik er nog wat elementen aan toegevoegd en kwam ik tot de Gold Fever 43."23 oktober reist Joop naar Barcelona voor het wereldkampioenschap. Als hij daar wint dan wordt zijn zelfbedachte cocktail opgenomen in de lijst van het likeurmerk én zal de wereldwijdereclame voor het drankje opgenomen worden in de Helmondse bar waar Joop werkt.