Dertig kilometer spookrijden: vrouw (73) moet rijbewijs inleveren

DRUNEN - Een 73-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag van de snelweg gehaald. Ze was bij Raamsdonksveer de A59 opgereden en reed met een snelheid van 80 kilometer per uur tegen het verkeer in naar Den Bosch.

Verschillende automobilisten waarschuwden de politie. Motorrijders konden de vrouw na dertig kilometer stoppen, bij Drunen.



Het rijbewijs van de vrouw is afgenomen. Ze kreeg ook een proces-verbaal.