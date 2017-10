Arrestatieteam houdt verwarde man aan

RIJEN - Een arrestatieteam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een verwarde man aangehouden in een huis aan de Stationsstraat in Rijen.

De man dreigde zichzelf iets aan te doen. Hij had ook huisraad op straat gegooid. Daarbij raakten een aantal auto's beschadigd.



Onderhandelaar

Een onderhandelaar van de politie werd ingezet om de man te overreden uit zijn huis te komen. Toen de man hie rniet op reageerde, werd het arrestatieteam opgeroepen.



De verdachte is naar een politiebureau gebracht.