Weer twee auto's in vlammen op in Tilburg, nu aan Geefhuishof

TILBURG - Op een parkeerplaats aan het Geefhuishof in Tilburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto's uitgebrand. Het vuur werd rond kwart voor twee ontdekt.

Buurtbewoners schrokken wakker van knallen.



Brandstichting

Er wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting.



In Tilburg zijn de afgelopen maanden al tientallen auto's in vlammen opgegaan.