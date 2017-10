Autobrand slaat over op huis in Dommelen, bewoners op tijd gevlucht

DOMMELEN - Een huis aan het Laurentiusdal in Dommelen is in de nacht van vrijdag op zaterdag flink beschadigd na een autobrand. De auto was voor het huis geparkeerd.

Rond halfvijf werd de brand ontdekt. De bewoners konden het huis op tijd verlaten, maar de hond was op dat moment nog binnen. Die is later door de brandweer uit huis gehaald.



De politie heeft het huis inmiddels beveiligd.