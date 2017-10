Man neergestoken bij vechtpartij in Eindhoven, twee mannen zijn opgepakt

EINDHOVEN - Bij een steekpartij in Eindhoven is een man gewond geraakt. De gewelddadige actie begon met een vechtpartij. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zo rond kwart over vier zag de politie op camera’s dat er flink werd gevochten op het stadhuisplein in Eindhoven. De agenten gingen snel naar de plek van het gevecht toe. Daar zagen ze dat een 20-jarige man uit Best gewond was geraakt aan zijn buik en schouder. Hij is direct overgebracht naar het ziekenhuis.

Eindhovenaren opgepakt

Twee 29-jarige mannen uit Eindhoven worden ervan verdacht het slachtoffer uit Best te hebben neergestoken. De daders zijn aangehouden en mee genomen naar het politiebureau. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd.