'Gouden plak voor douane', 2000 kilo aan medailles toch onderweg naar Eindhoven

EINDHOVEN - "We zijn enorm blij', zegt Edgar de Veer. De directeur van de Marathon Eindhoven had het eerlijk gezegd niet meer verwacht, maar de medailles voor de lopers komen nu toch op tijd naar Eindhoven. Met dank aan de douane in Rotterdam die voor een keertje afweek van de regels.

Op het kantoor van De Veer stonden tot vrijdagavond laat alle seinen op rood. "We waren er voor bijna honderd procent van overtuigd dat het ons niet zou lukken. We hadden via onze netwerken alles geprobeerd om de medailles toch naar Eindhoven te krijgen. Zonder succes."



Rond 22.00 uur ging de telefoon van De Veer alsnog over. "De douane vond het zonde om zoveel mensen te duperen. Daarom zijn ze voor één keer van de procedure afgeweken."



Maar de soepele houding van de douane zorgde voor een nieuw probleem. Hoe krijg je 2000 kilo aan eremetaal zo snel van de haven naar het Stadhuisplein in Eindhoven? De Veer: "Onze vaste leverancier heeft zaterdagochtend in alle vroegte drie vrachtwagens ingehuurd. Niet vanwege het volume, maar vooral door het gewicht van de 25.000 medailles."



Volgens de marathondirecteur zaten de medailles in één container samen met andere zendingen uit China. Tijdens een steekproef in de haven van Rotterdam trof de douane iets verdachts aan. Wat precies, heeft De Veer niet te horen gekregen. "Maar er mag op dat moment helemaal niks meer uit die container."



De standaardprocedure schrijft voor dat een gespecialiseerde inspecteur eerst alles controleert, voordat de lading vrijgegeven wordt. Maar dat kon pas na het weekeinde, waardoor duizenden deelnemers aan de marathon van Eindhoven hun medaille zouden mislopen. “Gelukkig heeft de douane het goed aangevoeld en voor één keer over het hart gestreken”, aldus een opgeluchte Edgar de Veer.