19-jarige man met glas in gezicht geslagen in kroeg

OSS - Een man van 19 jaar uit Heesch is vrijdagavond het ziekenhuis in geslagen bij een vechtpartij in Oss. Het slachtoffer kreeg in een horecagelegenheid een glas in het gezicht. De politie pakte later een 25-jarige verdachte uit Oss op.

De Ossenaar had bij de vechtpartij zelf zijn vinger verwond. Ook hij moest naar het ziekenhuis.



Na behandeling van zijn verwonding, stond de politie klaar om hem ter plekke in de boeien te slaan wegens zware mishandeling. Hij blijft achter tralies voor verder onderzoek.