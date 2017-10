Van vliegbasis naar postzegel: militairen Gilze-Rijen oefenen in Duitsland

HOHENFELS - Ze doen waarvoor ze getraind zijn, maar toch is alles anders. De vertrouwde omgeving is weg en de militaire partners zijn anders. De militairen van vliegbasis Gilze Rijen trainen met NAVO-partners om samen beter militair op te kunnen treden. Daarvoor moeten ze wel uit hun comfort-zone.

Het is fris en winderig op vrijdagochtend. Af en toe komt de zon door, maar regelmatig komt de regen ook met bakken uit de hemel. De herfst is duidelijk begonnen in Beieren. De heuvels rond het ‘vliegveldje’ waar de Brabantse heli’s staan, kleuren langzaam oranje en bruin.



Postzegel

“We werken hier op een postzegel.” Luchtverkeersleider Jimin uit Oss kan vanuit de mobiele toren - een container op wielen - het hele veld overzien. “In Gilze hebben we twee landingsbanen, een van drie kilometer en een van twee. Hier staat alles op een veld van nog geen halve kilometer groot.”



Het is aanpassen voor de Brabanders. In het dal onder het heliveld staan rijen vol barakken, parkeerplaatsen vol brede Amerikaanse Humvee- legervoertuigen. Het is Amerikaans terrein. “We begeleiden de heli’s tijdens het taxiën en zorgen dat alles vrij is”, legt kapitein Jimin uit. “Een paar seconden na de start dragen we het contact met de heli’s over aan de Amerikanen.”



Oorlog nagebootst

Een van de vliegers is Leon. Een Rotterdammer maar werkzaam op Gilze-Rijen. “We zijn hier wel op voorbereid, maar het brengt wel een gezonde vorm van spanning mee”, vertelt hij. Tijdens de NAVO-oefening wordt een oorlog nagebootst, met tegenstanders en burgers in het veld. “Het is anders dan ik in mijn carrière heb meegemaakt. Tot nu toe heb ik alleen vredesmissies gevlogen, maar ook hier zouden we goed op voorbereid moeten zijn.”



Minister Janine Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp stapten eerder deze week op. De onrust in de defensietop lijkt echter amper door te dringen tot het oefenterrein. “Er is hier heel weinig bereik, dus ik ben niet geheel op de hoogte. Daarnaast ben ik voornamelijk bezig met mijn werk hier”, vertelt Jimin.



Tekortkomingen

Bezuinigingen en de staat van het defensiemateriaal ligt aan de basis van alle onrust. “Als er tekortkomingen zijn, dan zijn dit soort oefeningen juist goed om dat bloot te stellen", legt kapitein Leon uit. "Of ik twijfel in mijn vertrouwen? Nee, ik twijfel niet aan het materiaal wat ik van defensie heb gekregen. Ook niet na wat er gebeurd is.”