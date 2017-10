Deze aanvallers staan in lijstje van slechtste spitsen ooit in Engeland

EINDHOVEN - De Engelse Premier League is een verzameling van de allerbeste voetballers van de wereld. Maar soms zit er ook een mispeer bij. The Daily Mail heeft de spitsen op een rij gezet, die zij beschouwt als de meest slechte in de Premier League tot nu toe. In die top vijftien bevinden zich een ex-PSV'er, een Eindhovenaar en een Ossenaar.

Nummer 15: Kezman

Je kan de Nederlandse eredivisie niet vertrouwen, vindt de krant. Mateja Kezman wordt als voorbeeld voor deze stelling aangehaald. Bij PSV was de Servische aanvaller een ware doelpuntenmachine. Hij scoorde in Eindhoven 105 keer in vier seizoenen. Daarop lijfde Chelsea hem in. Maar daar kwam hij niet verder dan vier doelpunten. Goed voor de vijftiende plaats in de lijst met slechtste spitsen in de Premier League.



Nummer 12: Janssen

Ossenaar Vincent Janssen wordt nog iets slechter beoordeeld door The Daily Mail. Zes doelpunten vorig seizoen, waarvan vier penalty's... De krant verwachtte vorig seizoen toch wat meer van de aanvaller van Tottenham Hotspur. Inmiddels is Janssen uitgeleend aan het Turkse Fenerbahce. "En we verwachten hem niet snel terug." Plaats twaalf is zijn deel.



Nummer 10: Meijer

Nog kritischer is The Daily Mail over Erik Meijer. De Limburgse spits, die sinds zijn PSV-periode in Eindhoven woont, is op plaats tien uitgekomen. "Hij speelde maar een seizoen op Anfield, scoorde slechts twee keer - in een Worthington Cup-wedstrijd tegen Hull - en rende vooral veel", sneert de krant.



Maar zij blijven in ieder geval nog Ricky van Wolfswinkel, Andreas Cornelius, Konstantinos Mitroglou, Victor Anichebe, Afonso Alves, Stéphane Guivarc'h en Ade Akinbiyi en Ali Dia de nummers negen tot en met twee voor.



De weinig eervolle eerste plaats is voor oud AZ-spits Jozy Altidore. "Klungelig aan de bal en wild wanneer hij in scoringspositie kwam."