Stella Vie barst van de energie, zonneauto Eindhoven klaar voor WK-race

DARWIN - Stella Vie, de zonneauto van de TU in Eindhoven, start zondagochtend vanaf plek achttien tijdens de eerste etappe van het WK voor zonneauto’s in Australië. De gezinswagen doet mee in de zogeheten Cruiser Klasse. Het Solar Team Eindhoven is regerend wereldkampioen en behoort opnieuw tot de kanshebbers voor een podiumplaats.

Aan de vooravond van het vertrek zijn alle deelnemende auto’s geïnspecteerd, onder meer op voorschriften van deelname en veiligheid. Teammanager Wout Gubbels van Solar Team Eindhoven: “We moesten alleen een sticker vervangen op de handgreep. Daarop staat hoe de deur open moet. Verder was alles goed.”





Om de volgorde van de start te bepalen, moest zaterdag iedere zonneauto een rondje afleggen op een circuit in Darwin, in het noorden van Australië. Stella Vie eindigde met een gemiddelde snelheid van bijna 73 kilometer per uur in het algemeen klassement op een achttiende plek en in de klasse voor gezinsauto's op de vijfde plaats. Eerste in de zogeheten Cruiser Klasse werd een team uit het Duitse Bochum, gevolgd door twee Australische ploegen en een zonneauto uit de Verenigde Staten.

Overigens gaat het bij de Cruiser Klasse in de World Solar Challenge 2017 deze keer niet om pure snelheid. De gezinsauto’s moeten minimaal vier personen vervoeren en uitblinken in praktisch gebruik. Hoe meer mensen er meerijden en hoe minder je de accu's onderweg hoeft op te laden, des te meer punten dat oplevert.

Vijfzitter Stella Vie is uitgerust met een dak waarin een zonnepaneel is verwerkt van vier vierkante meter. De wagen kan duizend kilometer rijden op een enkele batterijlading. Een boordcomputer zorgt voor het optimale energieverbruik van de accu naar de elektromotoren bij de wielen.

Down Under

Ook teams van de universiteiten Delft en Twente doen mee aan de race van 3000 kilometer. De competitie wordt iedere twee jaar gehouden op een route van Darwin naar Adelaide. Een team van de NOS/VPRO volgt de race tot en met zondag 15 oktober met het dagelijkse programma ‘Oranje boven, Down Under’.