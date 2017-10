LIVE: Bart uit Eersel strijdt om de wereldtitel freerunnen

SANTORINI - Bart van der Linden uit Eersel is wereldkampioen freerunnen. Zaterdag mag hij z’n titel verdedigen in het Griekse Santorini tijdens Red Bull Art of Motion. Volg hier LIVE of freerunner Bart met de wereldtitel naar huis gaat.

Met zo’n 26 graden en midden in de Egeïsche Zee is Santorini een heerlijke plek voor een nazomer vakantie. Maar voor de beste freerunners uit de hele wereld is het Griekse eiland vooral de plek waar zij strijden om de wereldtitel tijdens Red Bull Art of Motion. Met de smalle straatjes en terrasjes is Santorini een perfect parcours.De allerbeste freerunner van de wereld komt uit Eersel. Bart van der Linden won in 2016 Red Bull Art of Motion. Dit jaar moet hij z’n titel dus verdedigen.Freerunning is als loopdiscipline ooit ontstaan in Frankrijk. Het is de bedoeling dat freerunners zo snel en soepel mogelijk door een parcours bewegen. Zo springen ze bijvoorbeeld van dak naar dak en over hekjes en muurtjes.