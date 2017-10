Meneer Tjeerd is Leraar van het Jaar, basisschool De Vijf Hoeven in de wolken

TILBURG/BEST - Meneer Tjeerd, ofwel Tjeerd van den Elsen, is gekozen tot Leraar van het Jaar. De kinderen van Groep 6 van basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg zijn supertrots op hun meester. Zijn ambitie steekt hij niet onder stoelen of banken: "Ik heb veel van de wereld gezien en ervaren en dat is precies datgene wat ik kinderen wil geven."

Van den Elsen ontving dit weekend zijn prijs tijdens het tweedaagse Lerarencongres op het ROC Midden Nederland te Amersfoort.



Voor de 36-jarige leerkracht uit Best is de titel een bekroning op zijn werk. Meneer Tjeerd is geen alledaagse verschijning in de onderwijswereld. Hij heeft ervaring als radiomaker, tekstschrijver, ICT-specialist en websitebouwer. Het zijn vaardigheden die hij ook op zijn school graag gebruikt. Met onder meer de bouw van een echte radiostudio, probeert hij het taalonderwijs op zijn school nieuw leven in te blazen.





De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Jaarlijks kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.