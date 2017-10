Buschauffeur voor een dag, onze Daisy kroop achter het stuur

EINDHOVEN - Voor veel mensen kwam zaterdag een droom uit: een rondje rijden in een echte lijnbus. Dat kon tijdens de open dag van busmaatschappijen Hermes in Eindhoven en Arriva in Den Bosch. Ook onze verslaggever Daisy Schalkens kroop achter het stuur.

Jong en oud kwam zaterdagmiddag op de open dag af. "Ik vind bussen gewoon heel gaaf en ga elke dag met de bus dus dat ik hier kan kijken is echt een droom die uitkomt", vertelt een jongentje die zit te glunderen achter het stuur van bus. Een man vult hem aan: "Je loopt hier altijd langs en dan is het toch leuk om nu eens te zien hoe ze hier te werk gaan."Veel mensen komen maar voor één ding naar de open dag: een rondje rijden in een bus. De inschrijvingen zitten dan ook al snel vol. In groepjes van vier gaan de mensen een uur met bus en instructeur de stad in. "Het is echt wennen want zo'n bus is heel groot. Maar het was wel super leuk om te doen", vertelt een vrouw die net klaar is met rijden.Voor sommige mensen was dit ook de kans om vervlogen tijden te herleven. "Ik ben 24 jaar geleden gestopt als chauffeur. Leuk om nu dat nieuwe materiaal eens te zien", vertelt een voormalig buschauffeur. "Nee in dit geval is het zeker niet 'vroeger was alles beter' want wij moesten echt hard werken in die bussen."