Herdenking voor geallieerde en Duitse slachtoffers WOII in Boxmeer: 'Dit is om te verbroederen'

BOXMEER - In de gemeente Boxmeer zijn de piloten herdacht die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Bijzonder was dat de herdenking voor zowel de geallieerde als de Duitse slachtoffers was.

Er was tijdens de herdenking een bijzonder eerbetoon aan een van de slachtoffers, de Engelse piloot Peter Raw. Hij crashte in 1944 in een weiland bij Vortum-Mullem. Er was een monument voor hem gemaakt dat tijdens de herdenking werd onthuld door zijn dochter Anne Maureen Raw.



Zij was pas zes maanden oud toen het vliegtuig van haar vader neerstortte. Dat er nu een monument speciaal voor hem is, betekent veel voor haar. "Ik herdenk hem sowieso. Maar dit monument is een kers op de taart." Anne Maureen bezocht eerder deze week ook de plek waar het vliegtuig van haar vader neer kwam. "Dat was een heel ontroerend moment."

Saving Private Ryan

Het monument is een roestvrijstaal model van het Hawker Typhoon-toestel waar Peter Raw in vloog. Het is een van de 27 vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Boxmeer zijn neergestort. De werkgroep Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WOII in de gemeente Boxmeer besloot een monument voor Raw te maken omdat dat van alle crashes in de regio, dit de meest dramatische was.



Leo Janssen van de werkgroep: "Saving Private Ryan is een film met Tom Hanks. Daarin krijgt een moeder te horen dat drie van haar zonen verongelukt zijn in het leger. Dat verhaal geldt ook voor de famile Raw. Drie van haar zonen zijn als piloot binnen de Royal Airforce verongelukt."



Ook Duitse slachtoffers herdacht

Maar niet alleen Peter Raw werd herdacht. Er werd ook stilgestaan bij alle andere geallieerde en bij de Duitse slachtoffers. Leo Janssen: "Ik kan niet begrijpen dat daar ooit discussie over is geweest. Wij mogen niet vergeten en de Duitsers zullen het zeker niet vergeten. Dit is om te verbroederen."



En daar is Anne Maureen Raw het helemaal mee eens. "Het was oorlog. Er waren aan beide kanten jonge mensen die hun best deden voor hun land. Daar heb ik niets op tegen en ik geloof dat we nu één zijn."



Van buiten naar binnen

De herdenking zou eigenlijk buiten zijn. Maar vanwege het slechte weer in combinatie met de hoge leeftijd van sommige nabestaanden werd uitgeweken naar het gemeenschapshuis van Vortum-Mullem. Binnenkort zal het monument voor Peter Raw alsnog bij het weiland worden geplaatst waar zijn vliegtuig neerstortte.