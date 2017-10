Taalprijs voor taalfreak Frits Spits

EINDHOVEN - Op het congres van Onze Taal in Utrecht heeft presentator Frits Spits de Visser-Neerlandiaprijs uitgereikt gekregen. Het Algemeen-Nederlands Verbond kende hem de prijs toe voor zijn inzet voor de Nederlandse taal gedurende zijn hele carrière.

Als presentator van het radioprogramma De Avondspits in de jaren zeventig van de vorige eeuw zette Spits, geboren Eindhovenaar, mensen al aan tot creatief taalgebruik via de 'poplimerick'. In de jaren negentig introduceerde hij de rubriek De Tweespraak, waarin luisteraars in één uitgebalanceerde zin een dialoog over de actualiteit weergaven.

Tekstpatronen

Sinds 2013 presenteert Spits De Taalstaat, een wekelijks radioprogramma waarin alle aspecten van het Nederlands voorbijkomen. Aan de Visser-Neerlandiaprijs is een geldbedrag van 15.000 euro verbonden.



Frits Spits (pseudoniem van Frits Ritmeester) haalde eerst zijn onderwijsbevoegdheid Nederlands. Later studeerde hij Nederlands en schreef hij zijn doctoraalscriptie over tekstpatronen in Nederlandstalige hits. In 1997 kreeg hij de Groenman Taalprijs.