Feesten in de blubber: de drie kleurrijkste bezoekers van FestyLand [FOTO'S]

VOLKEL - Voor het laatst kun je met een koud biertje in de hand genieten van het Brabantse festivalgevoel. Met je poten in diepe blubber, dat dan weer wel. Zaterdag is de tweede dag van de traditionele afsluiter van het festivalseizoen: FestyLand in Volkel. Drie bijzondere bezoekers op een rij.

1. De ‘Ik vat geen kou-boy’

Het is koud voor een festival. De temperatuur blijft steken op een frisse twaalf graden. Ook regent het flink. Daar heeft Wouter Zeegers (34) uit Uden wat op bedacht: een cowboy-kostuum. “Ik vat geen kou, boy”, zegt hij, bulderend van het lachen. “Het is stervenskoud. Gelukkig is het in de tent lekker warm.”



Hij is voor de vijfde keer op het festival. “Lekker bier zuipen en feesten! Het is klein en intiem. Ook kom je hier veel bekenden tegen”, zo verklaart hij.



2. Gekke beestenDeze 25-koppige vriendengroep heeft een jaarlijks verkleedthema. “Het begon als een geintje. Vorig jaar hadden we allemaal een ‘fruitpakkie’ aan”, lacht ‘dinosaurus’ Fabian de Groot (22) uit Noordwijk. De groep komt hier al vijf jaar. “Het is gewoon kei gezellig. Ook is het gewoon klein en knus gebleven. Andere festivals worden allemaal zo megagroot”, vindt de 25-jarige Teun Salman.

3. Pooiers

Deze twee mannen trekken veel aandacht. Ze dragen lange (nep-)bondjassen. “Iedereen wil met ons op de foto”, lacht Gijs Verhoef (41) uit het Utrechtse Benschop. “Het is echt waardeloos rotweer, dus nu blijven we warm.” Het tweetal had de jassen nog over van een wel heel bijzonder feestje. “Twee jaar gelden hadden we een tentfeest met als thema: hoeren en pooiers”, lacht de 35-jarige Arjan de Groot.



Dit jaar viert het evenement een tienjarig jubileum. Verdeeld over tien podia stonden tientallen artiesten op het programma. Vrijdagavond stonden onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, La Fuente en Waylon geprogrammeerd. Op zaterdag komen onder andere Broederliefde, Snollebollekes en de BZB langs.