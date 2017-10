BORISOV - Wit-Rusland-Oranje, tussenstand 0-0

Haalt Oranje het WK Voetbal in Rusland nog? Eerlijk is eerlijk: de kansen daarop zijn na de 8-0 overwinning op voetbaldwerg Luxemburg aanzienlijk geslonken. Oranje moet in Borisov in ieder geval winnen om nog een theoretische kans te houden op het WK. Daarnaast moet er nog een kloof van veertien doelpunten worden goedgemaakt.



Door de grote overwinning heeft het toch al riante doelsaldo van Zweden nog meer glans gekregen. Het doelsaldo van de Zweden +19, Oranje staat op +5 maar heeft nog de wedstrijd tegen Wit-Rusland voor de boeg. Bij een gelijk puntenaantal geeft het doelsaldo de doorslag. Dinsdag speelt de ploeg van Dick Advocaat nog tegen de Zweden.

Aanvallende plannen

De bondcoach heeft ongetwijfeld de aanvallende plannen uitgestippeld, maar houdt nog een paar aanvallende troeven achter de hand. Zo begint Bast Dost bijvoorbeeld op de bank. De Bredanaar Virgil van Dijk en Vincent Janssen uit Oss staan wel in de basisopstelling van Advocaat. De PSV’ers Marco van Ginkel, Jürgen Locadia en Jeroen Zoet beginnen.



De opstelling van Nederland: Cillessen; Janmaat, Van Dijk, Rekik en Blind; Wijnaldum, Vilhena en Pröpper; Robben, Janssen en Babel.