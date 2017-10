Fource gaat met 'Love Me' naar Junior Eurovisie Songfestival

EINDHOVEN - Boyband Fource, met de Brabantse Jannes en Max, gaat Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival vertegenwoordigen met het nummer ‘Love Me’. Het lied en de bijbehorende videoclip kwamen vrijdag uit. De clip is een dag later al ruim 170.000 keer bekeken.

De clip is op verschillende plekken in Amsterdam opgenomen. De jongens van Fource proberen daar indruk te maken op ‘hun meisjes’.



Jannes Heuvelmans (14) uit Berkel-Enschot en Max Mies Roosendaal (14) wonnen vorige maand met Fource het Junior Songfestival. De vier jongens begonnen solo aan het Songfestival-avontuur, maar werden na hun auditie bij elkaar gezet. De boyband was geboren.De finale van het Junior Eurovisie Songfestival is op 26 november in Tblisi, Georgië. Het viertal neemt het op tegen de winnaars van vijftien andere landen.Jonge zangtalenten uit Brabant deden het al vaker goed op het Junior Songfestival. Ralf Mackenbach en OG3NE vertegenwoordigden ons land de afgelopen jaren al eens. De zussen uit Fijnaart traden afgelopen voorjaar ook op tijdens het 'normale' Eurovisie Songfestival met het nummer Lights and shadows