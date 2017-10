Knappe prestatie Bram Verhofstad: vierde op vloer tijdens eerste WK

MONTREAL - Bram Verhofstad is zaterdag vierde geworden in de vloerfinale bij de Wereldkampioenschappen turnen in Montreal. En dat op zijn eerste WK. De turner uit Overloon kwam tot een score van 14,333 punten.

Verhofstad zette een foutloze oefening neer. Alleen Kenzo Shirai (15,633), Artem Dolgopyat (14,533) en Yul Moldauer (14,500) scoorden hoger. Dat hij nog zo dicht in de buurt van het podium kon komen had hij van tevoren niet verwacht.



'Beste oefening ooit'

"Het is een schitterende plek tussen al die grote jongens. Ik ben supertrots. Het was de beste oefening van mijn leven. Als ik mijn oefening nog moeilijker maak dan hoor ik de volgende keer echt bij de grote namen", zei de 22-jarige turner.



Het voelde voor de debutant goed op de mat in het Olympisch Stadion van Montreal. “Ik had het fantastisch naar mijn zin, voor al die mensen.”



'Hij hoort hier thuis'

Ook zijn coach Marcel Kleuskens kijkt met een tevreden gevoel terug op het WK-optreden. "Je ziet gewoon dat dit een podium is waar Bram op excelleert en op thuishoort. Ik geniet van wat hij doet en hoe hij dat doet."