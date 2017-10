Auto botst tegen boom en vliegt in brand, inzittenden proberen vuur met cola te blussen

TILBURG - Een automobilist is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Nieuwe Lijn/Bleukweg in Tilburg. Door de klap vloog het voertuig in brand. De inzittenden zouden het vuur met cola hebben proberen te blussen totdat de brandweer kwam.

Volgens een omstander raakte een inzittende gewond bij het ongeluk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen zouden niet gewond zijn geraakt.



Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De brandweer heeft de autobrand uiteindelijk uitgemaakt.