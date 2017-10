Politie schiet op auto inbrekers, verdachten gaan er vandoor

OISTERWIJK - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag geschoten op de auto van inbrekers die hun slag wilden slaan in een winkel in Oisterwijk.

Toen de gealarmeerde politie aankwam op De Lind, maakten de dieven zich uit de voeten met een zwarte Audi.



Ondanks de schoten wisten dieven te ontkomen. De agenten wisten nog wel de auto te rammen met hun dienstvoertuig, maar ook dat kon de criminelen niet stoppen. De zwarte auto - met schade aan de bestuurderszijde - is nog steeds niet gevonden.