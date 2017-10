Automobilist zwaargewond na botsing boom in Uden

UDEN - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat zijn auto van de weg raakte op de Lippstadtsingel in Uden en tegen een boom belandde.

De bestuurder kwam door de botsing bekneld te zitten. De brandweer probeert hem te bevrijden.



De weg is vanwege het ongeluk afgesloten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.