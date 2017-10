Bergenaar opgepakt na mishandeling zwangere vriendin

BERGEN OP ZOOM - Een 41-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdag gearresteerd omdat hij zijn zwangere ex-vriendin gestompt en geslagen zou hebben. Dat gebeurde al in juni, maar er is nu pas aangifte gedaan.

De ruzie tussen de man en vrouw liep volledig uit de hand en hij zou haar zo hebben toegetakeld dat de politie spreekt van een zware mishandeling.



Stroomstootwapen

Na de aangifte heeft de politie de Bergenaar vrijdag opgepakt. In zijn huis vond de politie een aantal verboden wapens waaronder een stroomstootwapen en een zogenoemde BB-gun.

De wapens werden in beslag genomen en de verdachte is opgesloten.