Vuurwapen in horecazaak, politie fouilleert alle aanwezigen

BREDA - In een horecagelegenheid aan de Belcrumweg in Breda is zaterdagavond een vuurwapen gevonden. De politie was getipt dat iemand daar een vuuwapen zou hebben, sloot het gebouw af en fouilleerde alle aanwezigen.

Uiteindelijk werd het wapen gevonden aan de achterkant van het gebouw, op een dak naast een afgesloten ruimte.



Roemeen en Bredase

In die ruimte waren een 27-jarige vrouw uit Breda en een 24-jarige man uit Roemeniƫ. Zij zijn aangehouden als verdachten.