Festus Talam wint marathon Eindhoven, Eunice Jeptoo snelste bij vrouwen [VIDEO]

EINDHOVEN - De Keniaan Festus Talam heeft zondag weer de marathon van Eindhoven gewonnen. Hij was in een spannende sprint net iets sneller dan zijn landgenoot Felix Kiptoo Kirwa en kwam na twee uur en 6,13 minuten over de finish.

Lange tijd bestond de kopgroep uit zeven lopers. Na dertig kilometer bleven er daar nog vijf van over.



Onder hen naast Talam ook Marius Kipserem, die met het rugnummer één liep. Zij hadden gezelschap van de Ethiopiër Dejene Debela Gonfa en de Kenianen Felix Kiptoo Kirwa en Cosmas Jairus Kipchoge.



Halverwege de wedstrijd was al duidelijk dat een nieuw parcoursrecord er niet in zou zitten. Dat record blijft dus staan op naam van Dickson Chumba . Hij snelde 2012 naar een tijd van twee uur en 5,46 minuten.Maar na dertig kilometer versnelden de koplopers. Dat maakte het nog even spannend. "Want op het laatste stuk hebben ze wind mee", wist marathondirecteur Edgar de Veer. "Ik hoop dat ze niet naar elkaar gaan kijken, maar elkaar gaan opjagen."Dat gebeurde. Na 36,6 kilometer kostte het tempo Kipchoge en Kipserem de kop. Zij moesten afhaken. Daardoor bleven alleen Talam, Kirwa en Gonfa over. Gonfa haakte in de laatste kilometers uiteindelijk ook af. Daardoor werd de finale een geheel Keniaanse aangelegenheid. En dit keer liep Talam niet verkeerd Vorig jaar was Talam ook al de snelste in Eindhoven. Hij kwam toen na twee uur en 6,26 minuten over de finish.Voor Waalwijker Jeffrey van der Gouw eindigde de marathon in een teleurstelling. Hij kon halverwege de wedstrijd het tempo niet volgen en gaf op. Hij zou last hebben gehad van blaren.Ook bij de vrouwen ging de zege naar iemand uit Kenia. Daar was Eunice Jeptoo de snelste. Zij finishte na twee uur en 26,13 minuten.Bij de finish van de marathon werd gestrooid voor de lopers binnenkwamen. Het was er glad, omdat er waarschijnlijk diesel of olie op de weg lag. Een aantal kinderen had er last van bij de City Run en viel.