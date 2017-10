Auto met kogelgaten ontdekt in bos Moergestel

MOERGESTEL - In een bos in Moergestel heeft de politie zondagochtend een auto met kogelgaten ontdekt. Vermoedelijk gaat het om de auto die gebruikt werd bij de poging tot inbraak in Oisterwijk in de nacht van zaterdag op zondag.

De gewaarschuwde politie kon voorkomen dat de verdachten in Oisterwijk hun slag konden slaan.



Rammen

De auto is flink beschadigd aan de zijkant. Dat zou komen doordat de politieauto de auto ramde, toen de verdachten er vandoor gingen.



Er werd door agenten ook geschoten op de auto, maar de inbrekers slaagden er toch in te verdwijnen.



Speurhond

De politie kamt het bosgebied uit met een speurhond. Ook worden foto's gemaakt vanuit een politiehelikopter.