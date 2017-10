Dennis is de snelste Belg van de marathon, maar geen Belgisch kampioen: 'Regels zijn regels'

EINDHOVEN - Dennis Laerte was de snelste Belg in de marathon van Eindhoven. Normaal zou hij dan Belgisch kampioen zijn, maar door strenge regels is dat niet zo.

Laerte zou een paar weken geleden meedoen aan de marathon van Berlijn. Kort voor de wedstrijd werd hij getroffen door buikgriep en na tien kilometer moest hij opgeven.



Daarna besloot hij een nieuwe kans te wagen in Eindhoven. "Ik heb onderhandeld met de organisatie van de marathon Eindhoven en die hebben mij op de deelnemerslijst gezet, maar volgens de Belgische bond was ik te laat om deel te kunnen nemen aan het Belgisch Kampioenschap dat onderdeel is van de marathon in Eindhoven".





Dennis verbeterde wel zijn persoonlijk record met anderhalve minuut. Hij bleef ruim onder de 2 uur en 17 minuten. "Daar had ik op gehoopt, maar ik had het niet verwacht omdat ik vandaag ook nog het grootste deel alleen liep", zei Laerte.Na zijn finish zondag in Eindhoven werd Laerte geplaagd door dubbele gevoelens. In de eerste plaats was hij blij dat hij de snelste Belg was en zijn persoonlijk record verpulverde. Aan de andere kant was hij teleurgesteld omdat zijn fraaie prestatie niet tot het kampioenschap van zijn land leidde. Op de vraag hoe zuur dat voor hem is antwoordde hij. "Dat is een heel gevaarlijke vraag. Als ik verstandig ben dan zeg ik: regels zijn regels”.