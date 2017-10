Op skates, in een rolstoel of met een zak zand op de rug: dit is géén standaard marathon

EINDHOVEN - Het was een bijzonder gezelschap dat zaterdagavond op de Mathildelaan in Eindhoven rond acht uur van start ging voor de 5KM4ALL.

Hardlopers op rollerskates, een eenwieler of een zak zand van 45 kilo op de rug meetorsend. Of dribbelend met een bal, in een rolstoel of ondersteund door Nordic Walking-stokken. Maar ook kinderwagens voortduwend, op de step of een skatebord. Dit is slechts een greep uit de enkele honderden deelnemers die na het startschot in beweging kwamen.



De loop over vijf kilometer is onderdeel van het programma van de Eindhoven Marathon. De essentie van de loop was dat iedereen mocht doen, ieder op zijn eigen manier. Als het maar niet harder ging dan vijftien kilometer. En daar gingen ze, ieder op hun eigen manier en in hun eigen tempo.