Beveiliger NS mishandeld op station Tilburg

TILBURGER - Een beveiliger die voor de NS op het station in Tilburg werkt is zondagmorgen mishandeld door een man uit Vlaardingen. De politie heeft de dader gearresteerd.

De beveiliger zag dat de man uit Vlaardingen in een slaapzak voor het station lag en stuurde hem weg. Even later lag de man op een bank in het station. Toen de beveiliger hem ook daar weg stuurde werd de Vlaardinger kwaad. Hij liep zonder OV-kaart door de poortjes waardoor het alarm af ging.



De beveiliger sprak hem ook daar op aan en dat vond de verdachte net iets te veel correctie. Hij sloeg de beveiliger, die op zijn beurt de politie belde.