Vader Peter Verhofstad zo trots als een pauw op 'stuiterballetje' Bram na vierde plek op WK turnen

OVERLOON - Hij was er niet bij in Canada bij de Wereldkampioenschappen turnen in Montreal, maar trots is vader Peter Verhofstad zeker op zijn zoon Bram, die hij ‘stuiterballetje’ noemt. De turner uit Overloon behaalde bij zijn debuut op de WK de vierde plek op vloer. Een prestatie waar hij en zijn ouders vooraf geen rekening mee hadden gehouden.

"We zijn er eigenlijk altijd bij", vertelt vader Peter Verhofstad zondag in het programma Sportlunch van Omroep Brabant. Maar nu zei Bram van tevoren dat de kans dat hij de finale zou halen maar klein was. En dus bleven zijn ouders thuis. "En daar heb ik nu wel een beetje spijt van", zegt zijn vader.

Toen Bram zich plaatste voor de finale, heeft zijn vader nog snel even gekeken of hij alsnog naar Canada kon vliegen. Maar onder meer de ticketprijs van negenhonderd euro hield hem tegen. "En dan moet je nog maar afwachten of je het stadion in komt. Voor hetzelfde geld zijn er geen kaartjes te krijgen en sta je buiten."

'Dan ben je zo gelukkig'

Nu keek de familie van Bram met een aantal vrienden thuis in Overloon naar de eerste WK-finale van Bram. En zijn vader zag al snel dat het goed was. "De eerste lijn die hij liep, stond als een huis", vertelt hij. "Als je dan ziet dat ie niet op zijn gat gaat zitten. En je hem ziet stralen. Dan ben je zo gelukkig."



Waar het gaat eindigen? De vader van Bram weet het niet, maar hij hoopt ‘ergens op een podium in 2020 in Tokio’. Waar dan de Olympische Spelen worden gehouden. En vader Peter is nu al aan het kijken voor een hotel. "Ik heb nu nog twee jaar om te sparen", zegt hij lachend.