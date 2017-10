Tien mille boete, auto kwijt en toch gaat deze snorder weer in de fout

BREDA - Hij kreeg al eens tienduizend euro boete, raakte een auto kwijt en toch ging een 54-jarige man uit Breda door als illegale taxichauffeur. Vrijdag werd hij betrapt. Een hardleerse snorder, noemt de politie dat.

Diezelfde politie controleerde in nacht van vrijdag op zaterdag in Breda op snorders. Er werden er drie opgepakt. Twee hadden ook nog eens softdrugs in de auto. De derde, de 54-jarige man, werd al voor de derde keer betrapt op illegaal taxi rijden.



Dwangsom

De eerste keer kreeg hij een dwangsom van tienduizend euro opgelegd. Toen hij later voor de tweede keer tegen de lamp liep kon hij die tien mille aftikken en zijn auto werd verbeurd verklaard. De rechter zal bepalen wat de derde overtreding kost.



De politie controleerde op snorders omdat ze geen vergunning hebben, hun auto’s soms technisch niet in orde zijn en ze soms zonder verzekering mensen vervoeren. Bovendien zijn snorders met hun dumpprijzen valse concurrenten van de taxichauffeurs die zich wel aan de regels houden.