Zonneauto TU Eindhoven direct op kop in de World Solar Challenge

EINDHOVEN - Zonneauto Stella Vie van de TU Eindhoven gaat na de eerste racedag aan kop in de World Solar Challenge. De vierwieler van de regerend wereldkampioen maakt daarmee de favorietenstatus waar in de race van 3.000 kilometer door Australië.

Stella Vie heeft 464.68 kilometer afgelegd en ligt één minuut voor op de nummer twee van de ranglijst, de Eagle Two van een Pools team. Ze reed een gemiddelde van 65 kilometer per uur met vijf passagiers.





De TU Eindhoven doet mee in de Cruiser Klasse. Daarin gaat het niet om pure snelheid. De cruisers zijn gezinsauto’s en moeten minimaal vier personen vervoeren en uitblinken in praktisch gebruik. Hoe meer mensen er meerijden en hoe minder je de accu's onderweg hoeft op te laden, des te meer punten dat oplevert.Ook andere Nederlandse teams in de race doen het goed. In de Challenger Klasse gaat de TU Delft aan kop.