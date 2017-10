Wat nou dure hardloopschoenen? Blote voetenman in actie tijdens halve marathon

EINDHOVEN - Met een kilometer of twaalf, dertien per uur, heeft hij er best een aardig tempo in. Deelnemer Dave loopt de halve marathon niet op dure dure schoenen, maar op z'n blote voten. "Ik vind dit de fijnste manier van lopen."

De loper heeft naast blote voeten duidelijk ook goede zin: 'Je hoeft nooit ergens je schoenen mee naartoe te nemen, maar kunt altijd overal gaan lopen." En hij vervolgt: "Als ik nu op het eind geen glas in mijn voeten heb, dan is Eindhoven een schone stad."



Hand in hand

Ondertussen kom verderop het parcours een Belgische deelnemer over de finish. Hij heeft zijn derde hele marathon van Eindhoven erop zitten. De laatste meters loopt hij hand in hand met zijn trotse tienerdochter. "Dat doet ze altijd." Of ze ooit zelf zo'n eind gaat lopen? Het antwoord is kort maar krachtig: "Nee!"



Een andere deelnemer is direct na de finish vasteberaden: "Ik doe het nooit meer." Om daar twee seconden later aan toe te voegen: "Ik doe het volgend jaar weer."