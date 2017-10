Vluchten tussen Eindhoven en Frankrijk geschrapt door acties Franse luchtverkeersleiders

EINDHOVEN - Vlieg je dinsdag vanaf Eindhoven Airport dan kun je zomaar last hebben van acties van Franse luchtverkeersleiders. Zo heeft Transavia vluchten geschrapt van en naar Parijs en Nice. Dit geldt niet alleen voor vluchten vanaf Eindhoven, maar ook vanaf Schiphol. In totaal gaat het om acht vluchten.

Behalve de geschrapte vluchten, rekent de vliegmaatschappij ook op vertragingen door de Franse acties. "Vluchten vertrekken te laat of moeten om Frankrijk heen vliegen", legt een woordvoerder uit. Woensdag zou alles weer volgens schema moeten verlopen.

Vlieg je dinsdag, houd dan de vluchtinformatie goed in de gaten, is het advies. Wordt je vlucht geannuleerd dan kun je deze kosteloos omboeken.

Bredere acties

De staking van de Franse luchtverkeersleiders maakt deel uit van bredere acties in Frankrijk. Vakbonden willen met de acties hun eisen kracht bijzetten tegen de plannen voor de arbeidsmarkt van president Emmanuel Macron.

Vorig jaar had het vliegverkeer vanaf onder meer Eindhoven Airport ook verschillende keren last van stakingen door verkeersleiders in Frankrijk.