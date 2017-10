Niet zo slim: Inbreker laat telefoon, ID-bewijs en bankpas achter

HILVARENBEEK - Een 37-jarige inbreker kon zondagochtend wel heel gemakkelijk worden opgespoord. In het schuurtje aan de Schuttersweg in Hilvarenbeek van waaruit hij een fiets meenam, liet hij namelijk een telefoon, bankpas en ID-bewijs achter.

De politie ging aan de hand van de gevonden spullen op onderzoek uit en vond de verdachte én de gestolen fiets in een huis aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek.



Gerommel gehoord

De spullen van de verdachte werden zondagochtend door de bewoners van het huis aan de Schuttersweg gevonden. Rond elf uur belden zij vervolgens de politie.



Ze hadden rond twee uur ’s nachts wel gerommel gehoord, maar pas zondagochtend ontdekten ze dat er een fiets gestolen was.