Afgehakte vingers en lijken: Jim maakt de meest griezelige Halloween decoraties

BOSSCHENHOOFD - Halloween is pas eind deze maand. Toch staat het huis van Jim van Dijk (25) al maanden vol met levensechte skeletten, afgehakte lichaamsdelen en zelfs een gorillahoofd. Jim volgt sindskort zijn droom: griezelige decoraties maken.

Bezoekers moeten wel even wennen, als ze Jims schuur in Bosschenhoofd voor het eerst binnenlopen. “Soms willen ze meteen weer naar buiten. Dan zijn ze gechoqueerd”, lacht Jim. Logisch, want je ziet niet iedere dag een bebloede vogelverschrikker, een hoofd op sterk water of levensechte oogballen. “Veel mensen kunnen niet geloven dat het allemaal handgemaakt is.”



De ontwerper is dan ook weken bezig met één decoratie. In een levensgrote Gorillakop stak hij meer dan 120 uur. Vaak kan hij niet meer stoppen. “Het is mijn grote passie. Ik wil dat mensen bang zijn. Ik wil ze choqueren”, glundert hij. “Ze moeten het gewoon vies of eng vinden.”Zelf walgt hij van de goedkope, plastic decoraties op de markt, vaak afkomstig uit China. “Dat is vaak gewoon troep. Ik wil dat Halloween groter wordt in Nederland. Daarom wilde ik dit verbeteren.”Toch zijn Jims creaties niet altijd zo duister geweest. Hij bouwde jarenlang de meest vrolijke en kleurrijke carnavalswagens in Bosschenhoofd. “Daar ontdekte ik hoe leuk het was om je fantasie tot leven te brengen. Ik wilde een stapje verder. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.”Zelfs zijn zus moest eraan geloven. Jim maakte een mal van het hoofd van zijn zus. Een kopie zette hij op sterk water. Luguber? “Nee, ze vindt het niet erg. En nu draag ik haar altijd bij me”, lacht Jim.Op dit moment is hij bezig met het maken van een levensechte krokodil. Hij maakt dit van een groot blok schuim. “Iedereen moet ervan kunnen schrikken.”Hoewel de vraag naar zijn enge creaties toeneemt, vult hij er zijn jaar er nog niet mee. Het grootste deel van het jaar werkt hij voor pretparken. Hij ontwerpt vijvers en grote watervallen. Toch klopt zijn hart nog het snelst voor Halloween: “Ik wil nog veel vette en grote dingen maken. Ik ga hier nog lang mee door.”