Rennende Puk en Luuk (allebei 6) stelen de show bij Marathon Eindhoven

EINDHOVEN - Als helden worden ze toegejuicht, twee zesjarige kinderen die plotseling opduiken op het parcours van de marathon. Ongeveer vijf kilometer voor de finish stromen ze spontaan in en rennen ze tussen de volwassenen het vuur uit de slofjes.

Het publiek langs de kant sluit het tweetal acuut in de armen. Voortdurend klinken er aanmoedigingen: "Bijna binnen!' De blonde paardenstaart van Puk gaat vrolijk op en neer terwijl ze dapper doorrent. Als haar tempo inzakt, vertraagt haar loopgenootje ook. Hij kijkt bemoedigend om. Ze klaren deze klus samen, dat is duidelijk.In tegenstelling tot de andere lopers op het parcours, hebben deze twee hun medailles al om de nek terwijl ze nog aan het rennen zijn. Die verdienden ze 's ochtends door mee te doen met de Mini Marathon van 1,6 kilometer. Maar blijkbaar zat er meer energie in de beentjes.Dan komen ze over de finish, uiteraard klinkt luid applaus. Met wie liepen ze nu eigenlijk mee, is de grote vraag. Luuk: "Met mama." En die is trots: "Geweldig! Op het parcours had iedereen het ook over 'die twee kleintjes. En daar was er dus één van mij bij!"De moeder van Luuk liep de hele marathon en de kans dat het kleine ventje en z'n loopmaatje Puk dat later ook gaan doen, lijkt levensgroot. Op school gaan ze maandag een piepklein beetje overdrijven: "We gaan vertellen dat we de marathon hebben gelopen. En dan laten we onze medaillles zien."