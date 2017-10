RKC Waalwijk op de valreep naast FC Den Bosch

WAALWIJK - RKC Waalwijk heeft zondagmiddag op de valreep gelijkgespeeld tegen FC Den Bosch. De Brabantse derby eindigde, diep in blessuretijd, in 1-1.

Een flinke tik voor de Bosschenaren, die gesteund door een bomvol uitvak al vanaf de derde minuut aan de leiding gingen en in de zesde minuut van de blessuretijd capituleerden. Mats Deijl had Den Bosch uit een corner op 1-0 gekopt, maar Ingo van Weert zorgde in extremis voor dolle vreugde op de Waalwijkse tribunes.



Den Bosch deed daarmee slechte zaken in de strijd om de eerste periodewinst. Den Bosch staat nu vierde in die rangschikking.