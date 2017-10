'Eindelijk een plan om wietteelt te legaliseren'

EINDHOVEN - Het nieuwe kabinet van VVD, D66, Christen Unie (CU) en CDA wil volgens uitgelekte formatiestukken een proef met legale wietteelt in een aantal geselecteerde gemeenten starten. Dit tot grote vreugde van twee Brabantse politici die al jaren strijden voor legalisering van de wietteelt: Fráncy van Iersel van de SP in Tilburg en de Bredase burgemeester Paul Depla (PvdA). Zij hopen dat hun stad mee mag doen in de proef.

Al in 2005 stuurde Van Iersel een voorstel naar de Tilburgse gemeenteraad voor legalisering van de wietteelt. Toen werd er positief gereageerd, maar toch bleef het daarbij. "De Tweede Kamer was tegen en dus kwam het er niet door."



Nu lijkt de kans plotseling heel groot dat haar voorstel toch nog het levenslicht gaat zien, want er is nog steeds een meerderheid in Tilburg voorstander van het plan. Tot grote blijdschap van Van Iersel: "We hebben nu zó een hypocriet beleid. Bovendien zie je dat de criminaliteit door de jaren heen alleen maar is toegenomen. Dat heeft alles te maken met de wietteelt."



Achterdeur

Ook Paul Depla, de burgemeester van Breda, strijdt al jaren voor het legaliseren van de wietteelt. Eerst in zijn tijd als burgemeester van Heerlen, en nu in Breda.



Volgens Depla is de legalisering van de wietteelt een belangrijke kans om de georganiseerde criminaliteit rond wietteelt aan te pakken. "Zoals het nu werkt, met wiet die via de achterdeur binnenkomt, weet je zeker dat de markt in handen is van criminelen."



Medicinale wietteelt

Depla noemt als belangrijk voorbeeld de aanpak van medicinale wietteelt in Groningen. Daar is al een bedrijf dat legaal wiet mag telen voor apotheken en medisch gebruik. "Als dit mogelijk is voor de medicinale teelt, dan moet het ook voor recreatieve drugs kunnen."



Depla benadrukt dat hij hoopt dat zijn stad wordt geselecteerd voor de proef: "Ik sta al jarenlang in de rij om dit te proberen."



Maar Depla heeft felle concurrentie van Tilburg als het aan SP'er van Iersel ligt. "Tilburg staat vooraan om dit beleid in te gaan voeren. Dit moet doorgaan."