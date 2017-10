Vrouw ontvoerd vanaf station Eindhoven en urenlang vastgehouden

EINDHOVEN - Een jonge vrouw in Eindhoven is op 27 mei het slachtoffer geworden van een ontvoering. Ze werd volgens de politie door twee, donkere mannen meegenomen vanaf het station. Vervolgens is ze urenlang vastgehouden in een huis, vermoedelijk in Son. De politie brengt de zaak nu naar buiten omdat er maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht aan wordt besteed.

In de uitzending laat de politie bewakingsbeelden zien. Dagen na de ontvoering komt het slachtoffer een van de ontvoerders opnieuw tegen.



In Bureau Brabant laat de politie ook beelden van deze verdachte zien. De politie hoopt dat kijkers hem herkennen en haar ook kunnen helpen de tweede dader te vinden.

Vrouw probeerde slachtoffer te helpen

Een vrouw heeft op de bewuste zaterdag, vroeg in de ochtend, geprobeerd het slachtoffer bij het station in Eindhoven te helpen. De politie wil graag in contact komen met deze specifieke getuige.

Bureau Brabant wordt maandagavond om 18.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna elk uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.