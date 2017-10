Opnieuw trouwen in je stamkroeg, 23 stelletjes doen het bij Café Reinders

DEN BOSCH - Je geliefde leren kennen in een kroeg: dat is heel normaal. Maar erin trouwen dan weer minder. De eigenaren van Café Reinders in Den Bosch vonden het daarom wel een goed idee om ter ere van het 20-jarige bestaan stelletjes die elkaar in het café ontmoet hadden de gelegenheid te bieden om te hertrouwen. 23 geliefden gingen in op dat aanbod.

Naast de eerste ontmoeting, vond vaak ook de eerste kus plaats in Café Reinders. "Ineens stonden we daar op het podium", zegt een lachende Birgit. Inmiddels is zij jaren getrouwd met Rob, en het is nog altijd dikke mik tussen de twee. "Het geheim van een goed huwelijk is elkaar loslaten, maar elkaar wel betrekken bij je eigen leven. Verder leuke dingen doen, ook af en toe zonder de kinderen, en elkaar vertrouwen", vertelt Birgit.



Niet het juiste moment

Toch was de ontmoeting bij Café Reinders niet altijd liefde op het eerste gezicht. Rik en Juliette dwarrelden eerst een jaar om elkaar heen, voordat zij echt bij elkaar kwamen. "Het eerste kopje koffie was erg gezellig, maar laten we zeggen dat het toen nog het verkeerde moment was", zegt Rik. "Na een jaar elkaar afduwen, hebben we toch maar bakzeil gehaald", lacht hij.



Extra duwtje

Jeroen Wellens kwam met het idee om een bruiloft te organiseren voor zijn klanten, omdat hij vele liefdes zag opbloeien in zijn kroeg. "Het is toch de plek waar mensen elkaar leren kennen. Veel van de stelletjes die vandaag hertrouwen zijn al jaren niet meer geweest. Het leek ons leuk om die stellen weer terug te laten keren naar hun oude stramkroeg."



En naast dat Wellens getuige was van de liefdes die opbloeiden, was hij af en toe ook zelf verantwoordelijk voor die liefde. "Af en toe zorgden wij wel voor dat extra duwtje. Wij hebben ook wel liefdes gecreërd op die manier."