'Legaliseren van wietteelt gaat niet leiden tot grote conflicten met criminelen'

TILBURG - De proef met het legaliseren van wietteelt die in gelekte plannen van het komende kabinet staat, zal niet leiden tot grote conflicten met criminelen. Dat zegt Alex Meijer van coffeeshop Maximiliaan en woordvoerder van de vereniging van Tilburgse coffeeshophouders. Meijer hoopt bovendien dat coffeeshops door deze wetgeving volledig legaal kunnen opereren.

“Wij doen zaken met kleine telers, fijne jongens die goede wiet leveren. Die grote kwekers produceren vooral voor het buitenland en hebben mindere kwaliteit”, zegt Meijer. Al moet hij wel toegeven dat hij niet helemaal onafhankelijk van ze is. In tijden van schaarste moet hij wel eens op de georganiseerde criminele telers terugvallen.



Meijer heeft vertrouwen dat de proef kan gaan werken. “Alleen moet het wel op een goede manier uitgevoerd gaan worden.” De wiet moet volgens de coffeeshophouder wel dezelfde sterkte hebben als de huidige. “Anders vertrekken onze klanten toch weer de illegaliteit in.”



Volledig legaal

De coffeeshophouders in Tilburg zijn er ook aan toe om volledig in de legaliteit te opereren. “We zijn keurige bedrijven. Alleen de inkoop blijft nu nog een beetje vaag”, aldus Meijer.

Hij vraagt zich wel af hoe het zal gaan met drugs als hasj, waarvan niet duidelijk is of die wordt meegenomen in de proef. “Dat verkopen we ook en als dat niet meegenomen wordt in de proef zien we alsnog 25 procent van onze klandizie verdwijnen in de illegaliteit.”