Bejaarde vrouw in kritieke toestand na brand in verzorgingshuis

BERKEL-ENSCHOT - Een 85-jarige vrouw heeft zeer ernstige brandwonden opgelopen na een brand op haar kamer in verzorgingshuis Torentjeshoef in Berkel-Enschot. De vrouw is in kritieke toestand naar het Sint Elizabeth Ziekenhuis gebracht.

Vijf brandweerwagens, twee ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig. De brand bracht geen andere bewoners in gevaar en het gebouw hoefde niet geëvacueerd te worden.



Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Een forensisch team verricht daar nu onderzoek naar.