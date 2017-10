Politie zoekt hennepkwekerij in Oss: verraad je buurman

OSS - De wijkagenten in Oss-Zuid weten dat er een hennepkwekerij zit in de buurt van de Molenstraat en het Seringenhof. Waar precies, daar komen ze echter niet achter. Reden voor de twee wijkagenten om hulp in te roepen via social media.

"Wie helpt ons, tips zijn welkom", schrijven ze maandagochtend onder meer op Twitter.