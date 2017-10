Deze twee schonen verdedigen de Brabantse eer bij Miss Nederland-verkiezing

EINDHOVEN - Wie is de knapste vrouw van Nederland? Die beladen vraag gaat maandagavond beantwoord worden bij de verkiezing van Miss Nederland 2017. En Brabant is goed vertegenwoordigd. Twee Brabantse schonen dingen mee naar de titel: de 20-jarige Chantal van Dalen uit Veghel en de 22-jarige Nicky Opheij uit Handel.

Hoewel ze concurrenten van elkaar zijn, kunnen de twee het goed met elkaar vinden. Chantal: "We rijden vaak met elkaar mee. En we logeren wel eens bij elkaar." Maar ook met de andere finalisten is de band hecht: "We trekken als groep veel met elkaar op. Het is altijd lachen, gieren brullen onderling", zegt Nicky.



Dat neemt niet weg dat de strijd voor de sjerp met 'Miss Holland' fel is. Chantal: "Je leeft hier drie maanden naartoe en werkt er heel hard voor. Ik wil nu ook wel winnen."



Holland's Next Top Model

Nicky heeft al ervaring met het winnen van schoonheidswedstrijden. Ze werd in 2014 verkozen tot Holland's Next Top Model. Maar dat heeft de honger naar glorie nog niet gestild: "Ik heb al heel veel gedroomd over vanavond. In die droom win ik altijd."



En wereldvrede? Daar zijn Nicky en Chantal allebei voor.