Oud-burgemeester Vreeman over blote vrouwen die hij tekende: 'Het is mijn fantasie'

EINDHOVEN - ‘Het zijn geen portretten. Het is mijn fantasie.’ Dit zegt oud-burgemeester van Tilburg, Ruud Vreeman, over de 52, soms ondeugende, tekeningen van vrouwen die hij heeft gebundeld in het boek ‘Vrouwenkamer’. Krabbels, droedels genoemd, die hij in eerste instantie maakte tijdens vergaderingen in de Eerste Kamer.

Elke gelijkenis met bestaande personen berust volgens de maker op toeval. "Soms tekende ik ze in een minuut", vertelt Vreeman maandagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant. Om ze later thuis verder uit te werken en in te kleuren tot kleine schilderijen.

Dit weekend werd de bundel met bij elk portret een gedicht van oud-stadsdichter van Tilburg, Jace van de Ven, gepresenteerd. Bij de presentatie werden de originele tekeningen verkocht voor een goed doel. Wat de oud-burgemeester opviel was dat de meest blote portretten het eerst waren verkocht.

'Belangstelling voor vrouwen'

Waarom hij heeft gekozen voor louter portretten van vrouwen? "Ik heb wel belangstelling voor vrouwen. Zoals veel mannen", zegt Vreeman. "Een boekje over mannen had ook gekund, maar dit paste meer bij mijn stemming."