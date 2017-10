Grote actie tegen wietcriminelen, 150 agenten zoeken naar drugs, wapens en explosieven

EINDHOVEN - De politie is maandagochtend bij dertien adressen in vier Brabantse plaatsen binnengevallen in een grote actie tegen de georganiseerde hennepteelt. Volgens een politiewoordvoerder zijn er 150 agenten bij de actie betrokken. Naast drugs wordt er ook gezocht naar wapens, explosieven en bewijs voor witwaspraktijken.

De invallen zijn gedaan bij adressen in Tilburg, Eindhoven, Goirle en Kaatsheuvel. De actie begon om zeven uur in de ochtend. In Tilburg gaat het onder andere om de Schipluidenlaan en in Goirle om de Volmolen.



Naast de 150 agenten en justitiemedewerkers zijn er ook speurhonden ingezet.



Zes arrestaties

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zijn er zes arrestaties verricht. Het gaat om vier vrouwen en twee mannen. De actie stond al een tijd op de planning: "Een aantal van deze mensen was al langer in beeld."



De actie heeft volgens Van Hooijdonk geen verband met de uitgelekte plannen over de wietteeltproef van het komende kabinet. "De georganiseerde wietteelt heeft grote verbanden met grootschalige criminaliteit. Dat kunnen we niet over onze kant laten gaan."





Bij de inval in Kaatsheuvel werden 'hennepgerelateerde materialen' gevonden. Details zijn nog niet bekend. Een zoekteam van defensie helpt de politie.Er is ook hennep gevonden, de politie wil niet zeggen waar. Maar het ging om tientallen plantjes in een schuur.De arrestanten zijn twee Tilburgse vrouwen van 35 en 66 jaar, een vrouw van 44 uit Goirle en een inwoonster van Eindhoven van 36. De politie pakte ook twee Eindhovenaren op van 40 en 52.Ze worden verdacht van onder meer witwassen en lidmaatschap van een verboden criminele organisatie.