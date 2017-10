Agenten trekken pistool tijdens familieruzie in Rucphen

RUCPHEN - Tijdens een uit de hand gelopen familieruzie in Rupchen hebben agenten zondagavond hun pistool moeten trekken en een man onder schot gehouden.

Toen de agenten rond elf uur op de melding afkwamen stonden er zeven personen in de voortuin van een huis in het buitengebied van Rucphen.



Koevoet

Familieleden schreeuwden over en weer naar elkaar. Een vrouw stond met een grote koevoet in haar handen en een man had iets vast dat aanvankelijk leek op een vuurwapen.



Daarop trokken de agenten hun vuurwapens en richtten op de 61-jarige verdachte. De man moest het wapen op de grond leggen en vervolgens met zijn handen tegen een muur gaan staan.



Luchtdrukpistool

De man is aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau. Na onderzoek bleek het wapen een luchtdrukpistool te zijn. De man is in de cel gezet voor verder onderzoek.