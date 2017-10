Vrouw bonst op ramen om hulp in te schakelen

BREDA - Een 34-jarige man uit Baarle-Nassau is zondagnacht rond twee uur in de Luikstraat in Breda aangehouden. De man had op de Doornboslaan een 57-jarige Bredase lastig gevallen. Ook had hij haar beroofd van een pakje shag.

De verdachte vroeg de vrouw om een sigaret. Hij pakte daarbij de vrouw vast en wilde haar meetrekken. De geëmotioneerde vrouw rukte zich los en bonsde op de ramen van een huis en riep om hulp.

Signalement

Aan de hand van het signalement dat de vrouw van haar belager gaf, wisten agenten de man op te sporen en aan te houden. De inwoner van Baarle-Nassau was namelijk al eerder in de nacht in de Luikstraat met de politie in aanraking geweest toen hij over een muur wilde klimmen. De man was daar door de politie al op aangesproken, maar hoefde niet mee naar het bureau.



De verdachte was onder invloed van GHB en reed op een gestolen fiets.